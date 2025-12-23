Трамп намерен обсудить создание истребителя шестого поколения

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида заявил о намерении обсудить с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) разработку истребителя шестого поколения F-47. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Президент отметил необходимость строительства заводов для производства F-35, вертолетов и для создания нового истребителя F-47.

«Об этом я и собираюсь с ними говорить: чтобы они тратили деньги на строительство самолетов, кораблей и всего того, что нам нужно не через 10–15 лет. Они нужны нам уже сейчас», — подчеркнул Трамп.

В ноябре глава Белого дома рассказал, что работа по созданию новейшего американского истребителя F-47 уже началась. Первые летные испытания запланированы на 2028 год.

Подробности проекта засекречены. Известно, что F-47 будет иметь скорость свыше двух Махов (около 2248 км/ч) и передовые технологии снижения заметности. Военно-воздушные силы США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, стоимость каждого из которых может превышать $300 млн.

Ранее Лукашенко назвал самое сильное оружие Трампа.