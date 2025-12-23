На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп намерен обсудить создание истребителя шестого поколения

Трамп обсудит с представителями ВПК разработку истребителя F-47
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида заявил о намерении обсудить с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) разработку истребителя шестого поколения F-47. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Президент отметил необходимость строительства заводов для производства F-35, вертолетов и для создания нового истребителя F-47.

«Об этом я и собираюсь с ними говорить: чтобы они тратили деньги на строительство самолетов, кораблей и всего того, что нам нужно не через 10–15 лет. Они нужны нам уже сейчас», — подчеркнул Трамп.

В ноябре глава Белого дома рассказал, что работа по созданию новейшего американского истребителя F-47 уже началась. Первые летные испытания запланированы на 2028 год.

Подробности проекта засекречены. Известно, что F-47 будет иметь скорость свыше двух Махов (около 2248 км/ч) и передовые технологии снижения заметности. Военно-воздушные силы США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, стоимость каждого из которых может превышать $300 млн.

Ранее Лукашенко назвал самое сильное оружие Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами