Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов

Более 3,8 тысяч лиц попали в перечень террористов и экстремистов в 2025 году

Росфинмониторинг сообщил об увеличении количества физических и юридических лиц, внесенных в список причастных к терроризму и экстремизму. Об этом представители ведомства рассказали РИА Новости.

С 1 января по 15 декабря 2025 года в этот перечень попали более 3,8 тысяч человек (свыше 2,6 тысяч подозреваемых в террористической деятельности и более 1,1 тысячи – в экстремистской) и свыше 190 организаций. Это существенно превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда в списке оказались более 3 тысяч граждан и свыше 70 организаций.

В сообщении ведомства подчеркивается, что количество новых фигурантов в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, выросло более чем на 890. Ранее, в первой половине 2025 года, Росфинмониторинг сообщал о внесении в список около 1,7 тысячи физических лиц и более 180 организаций.

Лица и организации, включенные в перечень террористов и экстремистов, подвергаются существенным ограничениям, в том числе запрету на взаимодействие со средствами массовой информации, размещение информации в сети Интернет, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также использование большинства финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением причиненного ущерба.

Ранее Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 700 человек.