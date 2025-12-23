На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам сообщили о специфике нынешнего сезона гриппа

Врач Рябова: еще не поздно сделать прививку от гриппа
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Сезон гриппа сейчас может циркулировать дольше обычного, но еще не поздно сделать прививку. Об этом ТАСС рассказала аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Она отметила, что сезоны вирусных инфекций в настоящее время слегка смазаны, поэтому грипп может циркулировать дольше, чем обычно. В связи с этим лучше провести вакцинацию. Врач подчеркнула, что прививка является единственной эффективной помощью организму при профилактике заболевания гриппом.

Рябова напомнила, что если в регионе наблюдается вспышка заболеваемости, то в качестве профилактики также могут пригодиться барьерные средства защиты: маски и перчатки. В первую очередь это касается людей, которые имеют хронические заболеваниями и проблемы с иммунной системой.

22 декабря врач-инфекционист Светлана Вахрушева сообщила, что обнаруженный на территории России новый подтип гонконгского гриппа (вариант K) пока не представляет серьезной опасности.

Ранее врач объяснил феномен «простуды выходного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами