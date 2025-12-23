Россиянам сообщили о специфике нынешнего сезона гриппа

Врач Рябова: еще не поздно сделать прививку от гриппа

Сезон гриппа сейчас может циркулировать дольше обычного, но еще не поздно сделать прививку. Об этом ТАСС рассказала аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Она отметила, что сезоны вирусных инфекций в настоящее время слегка смазаны, поэтому грипп может циркулировать дольше, чем обычно. В связи с этим лучше провести вакцинацию. Врач подчеркнула, что прививка является единственной эффективной помощью организму при профилактике заболевания гриппом.

Рябова напомнила, что если в регионе наблюдается вспышка заболеваемости, то в качестве профилактики также могут пригодиться барьерные средства защиты: маски и перчатки. В первую очередь это касается людей, которые имеют хронические заболеваниями и проблемы с иммунной системой.

22 декабря врач-инфекционист Светлана Вахрушева сообщила, что обнаруженный на территории России новый подтип гонконгского гриппа (вариант K) пока не представляет серьезной опасности.

