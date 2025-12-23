Трамп прокомментировал ход переговоров с Россией и Украиной

Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию идут нормально

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида выразил мнение, что переговоры с участием России и Украины по урегулированию конфликта идут нормально. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Переговоры по ситуации на Украине и в отношении России продолжаются. Мы ведем переговоры. На данный момент все идет нормально», — уточнил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что все устали от конфликта, он должен прекратиться.

22 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ожидает доклад своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс оценил шансы на завершение конфликта на Украине мирным путем.