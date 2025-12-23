На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меньше половины работодателей планируют выплату новогодних премий

Выплату новогодних премий планируют меньше половины работодателей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Выплату годовых или новогодних премий планируют 48% работодателей: 25% сделают это в декабре, и 23% — после праздников. В двух третях (67%) компаний, планирующих выплату премий, их получат все сотрудники, еще в четверти случаев (26%) сотрудников и руководителей премируют выборочно, в зависимости от итогов их работы за год. В 9% компаний, где будут выплачены премии, их получит только топ-менеджмент, в 7% — руководители отделов, департаментов и подразделений. Еще 2% респондентов-работодателей не смогли точно назвать получателей премий.

Это показало исследование консалтинговой компании get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В 29% компаний нет традиции премирования сотрудников к Новому году, в 9% назвали причиной отказа от выплаты премий финансовые трудности, и в 14% пока не определились с этим вопросом.

Год назад, в 2024 году, о планах по выплате премий говорили только 37% работодателей (и так же 67% из них собирались премировать всех сотрудников), а об отказе от премий — 52%.

На получение премии по итогам года рассчитывают 47% сотрудников: 31% надеются получить ее до новогодних праздников, и 16% — уже после праздников (в ходе опроса в 2024 году об ожидании премий говорили только 36% профессионалов). О том, что премий не будет, говорят 53% участников опроса: 42% сообщили, что у них в компаниях никогда не выплачивают годовые премии, а 11% связали их отсутствие с финансовыми трудностями компаний.

39% из тех, кто ждет премию (и работодатели, и сотрудники), собираются отложить ее в накопления, 30% намерены направить эти деньги на отдых, 20% — на погашение кредитов, 16% — на подарки родным, близким и друзьям, 14% — на покупку техники, 13% — на мелочи для себя, 12% — на инвестиции (акции, облигации, брокерский счет и т.д.), 10% — на крупную покупку (машина, недвижимость и т.д.). 1% респондентов назвали другие варианты, а 14% признались, что пока не решили, на что потратят премию.

«В условиях продолжающегося кадрового дефицита материальная мотивация по-прежнему крайне важна. Хорошо, что даже в условиях оптимизации бюджетов работодатели внимательно относятся к вопросам премирования сотрудников. Это позитивный сигнал зрелости рынка труда. В текущей ситуации годовая премия превращается в стратегический инструмент удержания и признания заслуг команды», — комментирует результаты опроса директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина.

Ранее россиянам напомнили, кого теперь не имеют права лишать премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами