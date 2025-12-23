Меньше половины работодателей планируют выплату новогодних премий

Выплату годовых или новогодних премий планируют 48% работодателей: 25% сделают это в декабре, и 23% — после праздников. В двух третях (67%) компаний, планирующих выплату премий, их получат все сотрудники, еще в четверти случаев (26%) сотрудников и руководителей премируют выборочно, в зависимости от итогов их работы за год. В 9% компаний, где будут выплачены премии, их получит только топ-менеджмент, в 7% — руководители отделов, департаментов и подразделений. Еще 2% респондентов-работодателей не смогли точно назвать получателей премий.

Это показало исследование консалтинговой компании get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В 29% компаний нет традиции премирования сотрудников к Новому году, в 9% назвали причиной отказа от выплаты премий финансовые трудности, и в 14% пока не определились с этим вопросом.

Год назад, в 2024 году, о планах по выплате премий говорили только 37% работодателей (и так же 67% из них собирались премировать всех сотрудников), а об отказе от премий — 52%.

На получение премии по итогам года рассчитывают 47% сотрудников: 31% надеются получить ее до новогодних праздников, и 16% — уже после праздников (в ходе опроса в 2024 году об ожидании премий говорили только 36% профессионалов). О том, что премий не будет, говорят 53% участников опроса: 42% сообщили, что у них в компаниях никогда не выплачивают годовые премии, а 11% связали их отсутствие с финансовыми трудностями компаний.

39% из тех, кто ждет премию (и работодатели, и сотрудники), собираются отложить ее в накопления, 30% намерены направить эти деньги на отдых, 20% — на погашение кредитов, 16% — на подарки родным, близким и друзьям, 14% — на покупку техники, 13% — на мелочи для себя, 12% — на инвестиции (акции, облигации, брокерский счет и т.д.), 10% — на крупную покупку (машина, недвижимость и т.д.). 1% респондентов назвали другие варианты, а 14% признались, что пока не решили, на что потратят премию.

«В условиях продолжающегося кадрового дефицита материальная мотивация по-прежнему крайне важна. Хорошо, что даже в условиях оптимизации бюджетов работодатели внимательно относятся к вопросам премирования сотрудников. Это позитивный сигнал зрелости рынка труда. В текущей ситуации годовая премия превращается в стратегический инструмент удержания и признания заслуг команды», — комментирует результаты опроса директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина.

