Кабмин разрабатывает единый преференциальный режим для Дальнего Востока

Правительство прорабатывает единый префрежим для Дальнего Востока
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) находится на этапе межведомственного согласования концепции единого преференциального режима для Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью изданию «Коммерсантъ».

Министр отметил конструктивный подход к обсуждению со стороны министерства финансов, Федеральной налоговой службы и министерства экономического развития. По его словам, основные принципы создания единого преференциального режима были поддержаны премьер-министром Михаилом Мишустиным в ходе недавней стратегической сессии. Задача на ближайшее время – сбалансировать систему, учитывая необходимость дальнейшего развития территории за счет налоговых поступлений. Планируется, что закон будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в весеннюю сессию 2026 года, чтобы с 1 января 2027 года, в соответствии с поручением президента, единый преференциальный режим начал функционировать.

По словам Алексея Чекункова, планируется ввести отраслевую дифференциацию проектов, отдавая приоритет высокотехнологичным, сервисным и туристическим секторам, способствующим развитию новых компетенций. Поддержка традиционных проектов будет предоставляться только в том случае, если их рентабельность не превышает среднероссийский уровень. Механизм льготирования будет динамическим: при достижении предприятием сверхрентабельности льготы будут автоматически отключаться.

Еще одним нововведением станет акцент на льготах по социальным взносам для дальневосточников, что должно стимулировать переезд и закрепление семей вахтовых работников в регионе. Министр подчеркнул, что льготы напрямую влияют на уровень заработной платы, позволяя работодателям делиться частью экономии с сотрудниками. Это, в свою очередь, способствует увеличению средней заработной платы, как это наблюдается в территориях опережающего развития (ТОР). Кроме того, инвестиции в технологии повышают производительность труда и, как следствие, среднюю заработную плату на предприятиях, хотя и снижают потребность в большом количестве кадров.

Ранее Чекунков посетил экспозицию Дней регионов Дальнего Востока в центре «Россия».

