Кабмин разрабатывает единый преференциальный режим для Дальнего Востока

Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) находится на этапе межведомственного согласования концепции единого преференциального режима для Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью изданию «Коммерсантъ».

Министр отметил конструктивный подход к обсуждению со стороны министерства финансов, Федеральной налоговой службы и министерства экономического развития. По его словам, основные принципы создания единого преференциального режима были поддержаны премьер-министром Михаилом Мишустиным в ходе недавней стратегической сессии. Задача на ближайшее время – сбалансировать систему, учитывая необходимость дальнейшего развития территории за счет налоговых поступлений. Планируется, что закон будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в весеннюю сессию 2026 года, чтобы с 1 января 2027 года, в соответствии с поручением президента, единый преференциальный режим начал функционировать.

По словам Алексея Чекункова, планируется ввести отраслевую дифференциацию проектов, отдавая приоритет высокотехнологичным, сервисным и туристическим секторам, способствующим развитию новых компетенций. Поддержка традиционных проектов будет предоставляться только в том случае, если их рентабельность не превышает среднероссийский уровень. Механизм льготирования будет динамическим: при достижении предприятием сверхрентабельности льготы будут автоматически отключаться.

Еще одним нововведением станет акцент на льготах по социальным взносам для дальневосточников, что должно стимулировать переезд и закрепление семей вахтовых работников в регионе. Министр подчеркнул, что льготы напрямую влияют на уровень заработной платы, позволяя работодателям делиться частью экономии с сотрудниками. Это, в свою очередь, способствует увеличению средней заработной платы, как это наблюдается в территориях опережающего развития (ТОР). Кроме того, инвестиции в технологии повышают производительность труда и, как следствие, среднюю заработную плату на предприятиях, хотя и снижают потребность в большом количестве кадров.

Ранее Чекунков посетил экспозицию Дней регионов Дальнего Востока в центре «Россия».