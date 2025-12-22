Переговоры в тупике? Как прошел визит Дмитриева в Майами и чего ждать дальше

Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в Майями, 21 декабря 2025 года

Дмитриев намекнул, что следующая встреча по Украине может пройти в Москве

В Кремле ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ожидает доклад своего специального представителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева по итогам переговоров с США.

«Он (Дмитриев — «Газета.Ru») в Москву должен прилететь, но ему еще надо добраться, путь неблизкий. Как прилетит, он доложит президенту», — рассказал Песков на брифинге.

После встреч Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам и назвал дискуссии «конструктивными». Другими деталями он пока не поделился, но намекнул, что следующая встреча делегаций РФ и США по Украине может пройти в Москве.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он в Х и сопроводил пост своим фото в футболке с надписью «Next time in Moscow».

close kadmitriev/X

Со своей стороны, специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры как с Дмитриевым, так и с советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым были «продуктивными и конструктивными», но не принесли явных результатов в вопросе прекращения огня.

Издание Politico отметило, что «позиции воюющих сторон по-прежнему очень далеки друг от друга».

«Переговорщики от России, Украины, Европы и США продолжают обсуждать предложенный президентом Дональдом Трампом план. При этом украинская сторона призывает США усилить давление на Москву», — говорится в публикации.

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Вашингтон направил на них Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Умеренный успех или провал?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для UnHerd заявил, что и Россия, и Украина ведут переговоры добросовестно.

«Послушайте, у всех трех групп есть свои проблемы. Я считаю, что мы добились прорыва в том, что все проблемы вынесены на открытое обсуждение. За последние пару недель мы увидели, что у украинцев и россиян есть реальное понимание того, что подлежит обсуждению, а что нет», — сказал Вэнс.

Вице-президент также заявил, что руководство Украины признает неизбежность утраты контроля над оставшейся территорией Донбасса. По словам Вэнса, Киев рассматривает уход из региона «как серьезную проблему своей безопасности», и именно эта уступка является «существенным препятствием на пути переговоров».

«Украинцы признают в частном порядке, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк. Но это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — сказал американский политик.

Однако среди российского экспертного сообщества не все согласны со столь оптимистичной оценкой. Так, в беседе с «Газетой.Ru» политолог Борис Межуев отметил, что США отказались от давления на стороны переговоров, что очевидно замедлило ход дискуссий.

«Мы видим, что со стороны Соединенных Штатов нет особого давления на Россию, как нет давления на Украину и Европу. Американцы решили играть роль исключительно посредническую, по сути выдвинув план, который в целом отвечал российским интересам, а потом просто организуя встречи для согласования всех пунктов плана», — пояснил Межуев.

Он отметил, что Украина с одной стороны потеряла поддержку США, ведь была надежда на то, что Трамп резко поменяет мнение и начнет давить на Россию, а с другой стороны стало ясно, что и давления особого не будет.

«Европа уже показала, что не откажется от финансирования Украины насовсем. Да, возможно, поддержку они смогут предоставлять недолго, но пока Киев не остался без поддержки. Конечно, можно поддержать оптимизм Вэнса и говорить, что переговоры проходят конструктивно, но лично у меня оптимизма нет. Конфликт по-прежнему решается исключительно на поле боя», — заключил Межуев.

В России обратили внимание на формулировку спецпредставителя США, которой он описал прошедшие переговоры. Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова считает, что «конструктивные» — это более сильная оценка, чем «значимые» и «важные», как часто говорят по итогам подобных встреч.

«Формулировки Уиткоффа для описания итогов переговоров в этот раз были более оптимистичными. Кроме того, американский представитель упомянул об обсуждении сроков и очередности реализации договоренностей, что подразумевает, что о сути самих договоренностей какое-то согласие все же есть, ведь только после этого можно говорить о сроках», — заявила «Газете.Ru» политолог.

«Гарантии не будут обсуждаться вечно». Какой ультиматум США выдвинули Украине? По итогам переговоров США, Украины и ЕС в Берлине было опубликовано совместное заявление европейских... 16 декабря 15:33

Гафарова посчитала интересным, что к переговорам подключился советник Белого дома Джош Гринбаум.

«Гринбаум — фигура не очень известная, но он отвечает в рамках своих полномочий за федеральные закупки США, сделки по слиянию и поглощению, реструктуризации. Так что, судя по всему, продвижение в переговорах шло по экономической компоненте большой сделки между Россией и США », — пояснила эксперт.

Другое дело, что по самым принципиальным и острым вопросам, таким как территории, отвод войск, гарантии безопасности и так далее, консенсус явно не достигнут — об этом свидетельствуют заявления Зеленского, отметила Гафарова.

«Пока что согласовываются мелкие шаги, ведется та самая кропотливая работа, о которой еще ранее говорил российский президент, и таких раундов будет еще много. Большой проблемой является то, что даже после гипотетического консенсуса необходимо проработать соглашение на уровне бюрократии, офисов, министерств, ведомств — и если в России такая возможность и политическая воля найдется, то про США и тем более Украину говорить не приходится», — заявила политолог.

Франция собралась мириться с Россией?

Одновременно с переговорами в Майами в европейских столицах наметился очередной раскол. 19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России.

Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец написала, что администрация президента Франции в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Москвой. Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Кроме того, газета Financial Times сообщила, что именно позиция французского президента помешала плану Евросоюза по конфискации российских активов для выделения кредита Украине.

«Макрон ни разу публично не выступал против немецкого предложения по использованию замороженных российских резервов. Однако в частных разговорах его окружение высказывало опасения, что такой шаг является сомнительно законным, а в случае необходимости срочного возвращения этих денег Москве Париж окажется в сложном положении», — пишет Financial Times.

Позиция Украины на переговорах с США во многом зависит от решения Европы по продолжению помощи, и в данном случае стоит обратить особое внимание на позицию французского президента, сказал «Газете.Ru» политолог Борис Межуев.

«Макрон вновь повел себя весьма загадочно на саммите Евросоюза. Из его последних заявлений следует два варианта развития событий: либо у Парижа есть некий маневр, чтобы восстановить контакты с Москвой и что-то получить от этого, либо это была импровизация, чтобы вновь привлечь внимание к собственной персоне, но за которой ничего не следует», — считает политолог.

По его мнению, Украину не стремятся принимать в Евросоюз, так как это потребует существенных затрат. В свою очередь Россия не возражала против того, чтобы Киев присоединился к ЕС — для нее это не принципиальный вопрос, напомнил Межуев.

«Мне кажется, что европейцы хотели бы максимально оттянуть принятие мирного плана, одним из пунктов которого является принятие Киева в члены ЕС. При этом, если Макрон сломает этот сценарий и предложит новый формат взаимодействия с Россией, тогда Европа сможет замять вопрос о членстве Украины и выиграть от сотрудничества с Москвой», — заявил эксперт.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Константин Долгов не считает, что слова Макрона о восстановлении отношений несут пользу для Москвы.

«Поддержка Украины со стороны Европы будет, они продолжают двигаться в сторону войны и хотят конфронтации с Россией. Понятно, что этого хотят не все европейцы, но большая часть европейских правительств», — сказал посол «Газете.Ru».

Он отметил, что предложения Европы уже не интересуют Россию, так как Москва будет продолжать решать поставленные цели.

«Наш президент совершенно четко дал характеристику позиции Евросоюза, назвав ее деструктивной и тупиковой. Правительства в большинстве стран Европы не заботятся о собственных национальных интересах. Если кто-то хочет диалога, то пусть он ведется, а вот украинский фронт — это уже другая история со своими задачами», — заключил Долгов.