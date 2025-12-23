На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в Техасе
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

В районе города Галвестон, штат Техас, потерпел крушение самолет Военно-морских сил Мексики, выполнявший гуманитарную миссию по оказанию медицинской помощи. Об этом инциденте было объявлено на официальной странице ведомства в социальной сети X.

«Министерство Военно-морских сил Мексики сообщает о крушении самолета, принадлежащего ведомству, во время захода на посадку в районе Галвестона, штат Техас. Самолет выполнял миссию по предоставлению медицинской помощи», — говорится в опубликованном сообщении.

Сразу же после крушения были активированы протоколы поиска и спасения, реализуемые в сотрудничестве с местными властями Соединенных Штатов.

По данным техасского издания The Daily News, самолет мексиканских ВМС выполнял санитарный рейс по маршруту Монтеррей (штат Нуэво-Леон, Мексика) – Галвестон (штат Техас, США). Крушение произошло при заходе на посадку в Международном аэропорту Скоулз в условиях плотного тумана и ограниченной видимости. На борту находилось восемь человек: два пилота и шесть пассажиров, в числе которых был ребенок. Сообщается, что самолет упал в акваторию залива Галвестон.

Ранее у летевшего на Корсику самолета вспыхнуло крыло, и он «рухнул носом вперед».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами