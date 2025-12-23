Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в Техасе

В районе города Галвестон, штат Техас, потерпел крушение самолет Военно-морских сил Мексики, выполнявший гуманитарную миссию по оказанию медицинской помощи. Об этом инциденте было объявлено на официальной странице ведомства в социальной сети X.

«Министерство Военно-морских сил Мексики сообщает о крушении самолета, принадлежащего ведомству, во время захода на посадку в районе Галвестона, штат Техас. Самолет выполнял миссию по предоставлению медицинской помощи», — говорится в опубликованном сообщении.

Сразу же после крушения были активированы протоколы поиска и спасения, реализуемые в сотрудничестве с местными властями Соединенных Штатов.

По данным техасского издания The Daily News, самолет мексиканских ВМС выполнял санитарный рейс по маршруту Монтеррей (штат Нуэво-Леон, Мексика) – Галвестон (штат Техас, США). Крушение произошло при заходе на посадку в Международном аэропорту Скоулз в условиях плотного тумана и ограниченной видимости. На борту находилось восемь человек: два пилота и шесть пассажиров, в числе которых был ребенок. Сообщается, что самолет упал в акваторию залива Галвестон.

