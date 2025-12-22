«Ужасная уступка». Вэнс раскрыл главный «тормоз» переговоров по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве по итогам встреч в Майами. Тем не менее переговоры по урегулированию украинского конфликта замедлились из-за обсуждения территорий. Также сложными вопросами остаются контроль над Запорожской атомной электростанцией и права русскоязычного населения.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта продвигаются медленно из-за противоречий в позициях сторон по территориальному вопросу. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в интервью порталу UnHerd.

Политик напомнил, что Россия настаивает на выводе ВСУ со всех контролируемых Киевом районов ДНР. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за это же выступает и Вашингтон. Однако Украина отказывается идти на такой шаг, поскольку видит в этом «серьезную проблему безопасности» и требует заморозки по существующей линии соприкосновения.

«Эта ужасная территориальная уступка является существенным препятствием в переговорах», — указал Вэнс.

В то же время, утверждает американский вице-президент, в Киеве конфиденциально все-таки признают неизбежность утраты контроля над всеми территориями ДНР , однако не считают, что это произойдет раньше, чем через 12 месяцев. По оценкам Вэнса, прошедшие на прошлой неделе в Майами двусторонние переговоры США с делегациями России и Украины позволили достичь прорыва, который «заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются».

При этом он не смог выразить уверенность в том, что договоренность по мирному урегулированию в итоге все-таки будет достигнута. По его словам, вероятность и успеха, и провала переговоров одинаково велика .

Также Вэнс раскрыл, каким статусом план президента США Дональда Трампа предлагает наделить Запорожскую АЭС. Рассматривается вариант, при котором ей будут управлять одновременно и Россия, и Украина, сказал он:

«Остаются и другие вопросы. Кто будет контролировать Запорожскую АЭС? Возможен ли совместный контроль? Должна ли станция находиться под контролем одной или нескольких сторон?»

Еще одной темой мирного плана, вызывающей серьезную дискуссию, является статус русскоязычных жителей Украины: «Что в итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

Стороны активно обсуждают и гуманитарные вопросы, в том числе восстановления объектов, поврежденных в результате боевых действий.

Вэнс также объяснил тот факт, что некоторые вопросы, обсуждаемые на закрытых переговорах, попадают в прессу. По его словам, таким образом стороны пытаются использовать информационное давление в качестве дипломатического инструмента.

Что известно о переговорах в Майами

Переговоры делегаций США и Украины прошли 19 и 20 декабря, а США и России — 20-го и 21-го. Американскую переговорную группу возглавили зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, российскую — спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, а украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Позже Уиткофф опубликовал в соцсети X пост, в котором охарактеризовал встречу с представителями Киева как продуктивную и конструктивную . Конкретные результаты обсуждения он раскрывать не стал, но уточнил, что стороны рассматривали четыре основных документа по урегулированию конфликта: план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, гарантии США и «план экономического развития и процветания». По его словам, Украина «остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира».

Позже спецпосланник президента США сделал публикацию и про встречи с Дмитриевым. При этом он использовал абсолютно те же самые формулировки про продуктивность и приверженность миру. В ответ спецпредставитель российского лидера поблагодарил миротворцев за их труды вопреки «хорошо профинансированным атакам разжигателей войны».

Перед вторым днем переговоров с Уиткоффом Дмитриев также заявил, что сторонникам продолжения боевых действий не удалось помешать переговорам по урегулированию конфликта.