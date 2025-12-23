23 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 декабря в России отмечают День дальней авиации ВКС РФ. В мире празднуют День человеческого света и День снежных ангелов. Православные верующие сегодня чтут память святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 декабря

День дальней авиации ВКС РФ

Праздник был официально учрежден в 1999 году приказом главнокомандующего ВВС России, а после создания Воздушно-космических сил в 2015 году получил современное название. Дата выбрана не случайно: именно 23 декабря 1913 года состоялся первый полет тяжелого четырехмоторного самолета «Илья Муромец», ставшего символом зарождения стратегической авиации.

Ровно через год, 23 декабря 1914 года, указом императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра тяжелых бомбардировщиков. Этот шаг положил начало системному развитию дальней авиации в России. Несмотря на сложную судьбу эскадры в годы Первой мировой войны и революционных событий, именно она стала фундаментом для будущих авиационных соединений.

В Великую Отечественную войну дальняя бомбардировочная авиация играла ключевую роль в стратегических операциях, нанося удары по тыловым объектам противника. Сегодня дальняя авиация остается одним из компонентов стратегических ядерных сил России.

День снежных ангелов

День снежных ангелов — неофициальный зимний праздник, связанный с детской традицией создавать на снегу силуэты ангелов, ложась на снежный покров и разводя руки и ноги. Со временем эта забава превратилась в символ зимней радости и предновогоднего настроения. Считается, что снежные ангелы в этот день приносят удачу и оберегают тех, кто не боится вспомнить детство. Праздник не имеет строгих правил и чаще всего отмечается спонтанно: прогулками, играми на свежем воздухе.

close New Africa/Shutterstock/FOTODOM

День семейных корней

День семейных корней посвящен изучению истории своего рода и укреплению семейных связей. Его отмечают в преддверии Нового года, когда многие подводят итоги и обращаются к прошлому. Этот день напоминает о преемственности поколений.

В праздник принято пересматривать семейные архивы, общаться с родственниками, составлять родословные и вспоминать семейные истории. Хотя дата не имеет официального статуса, это важный повод задуматься о своих корнях и о ценностях, которые передаются из поколения в поколение.

День Ростехнадзора

Сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сегодня отмечают свой профессиональный праздник — День Ростехнадзора. Организация занимается обеспечением техногенной безопасности на территории Российской Федерации. В сфере деятельности Ростехнадзора — контроль за соблюдением требований на опасных производственных объектах, горный, энергетический и строительный надзор.

Праздник человеческого света

Впервые эту дату отметили в Нью-Джерси в 2001 году по инициативе гуманистических организаций, она стала альтернативой религиозным праздникам декабря.

Праздник человеческого света посвящен таким ценностям, как надежда, сострадание, человеколюбие. В этот день проходят благотворительные ярмарки и представления, общественные акции, обмен вещами и подарками, совместные ужины и обеды, сбор пожертвований.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 декабря в других странах

День рождения императора на покое — Япония. Памятная дата посвящена бывшему императору Акихито, который отрекся от престола в 2019 году. В Японии этот день связан с уважением к монаршей традиции и к роли императорской семьи в истории страны.

close Император Японии Акихито во время церемонии отречения от престола, 30 апреля 2019 года Reuters

День освобождения Порт-Саида — Египет. В стране ежегодно вспоминают события Суэцкого кризиса 1956 года, когда египетская армия сумела противостоять вторжению войск Великобритании, Франции и Израиля. Целью агрессии было восстановление контроля над Суэцким каналом со стороны западных держав и смещение президента Египта. Важную роль в окончании конфликта сыграли СССР, США и ООН. У египтян дата считается символом национального суверенитета и днем памяти о погибших.

Пьяный вечер — Канада. В ряде канадских провинций с этого неофициального праздника начинаются рождественские гуляния. Обычай зародился в середине ХХ века и связан с воздержанием от алкоголя у верующих на период Адвента. Из-за этого всем любителям посиделок приходилось ждать до самого Рождества, чтобы выпить. А новая традиция дала возможность сделать это на пару дней раньше срока.

Ночь редиса — Мексика. В городе Оахаке ежегодно 23 декабря проводят фестиваль в честь редиса. Мастера вырезают из огромных корнеплодов различные фигуры и архитектурные сооружения и украшают ими рождественские ярмарки. Зрители выстраиваются в очередь, чтобы успеть увидеть произведения искусства, пока они не завяли.

Религиозные праздники 23 декабря

День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских

Православная церковь 23 декабря вспоминает святых мучеников Мину, Ермогена и Евграфа, живших в начале IV века, во времена правления императора Максимина. Это был период особенно жестоких гонений на христиан.

Святой Мина был направлен из Афин в Александрию для усмирения волнений, возникших в среде язычников и христиан. Обладая даром слова, он не только восстановил порядок, но и сам начал исповедовать христианство, обращая в новую веру жителей города. Узнав об этом, император приказал прислать в Александрию епарха Ермогена. Ему поручили суд и расправу над Миной.

Но Ермоген, впечатленный стойкостью Мины во время пыток, сам принял христианство. Тогда Максимин лично прибыл в Александрию. По его приказу Мина, его секретарь Евграф и Ермоген были казнены. Тела мучеников бросили в море. Позднее мощи были обретены и перенесены в Константинополь. Память мучеников вошла в богослужебную традицию православной церкви.

День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского

Святитель Иоасаф Белгородский — архипастырь, чья жизнь стала примером строгого служения, милосердия и личной аскезы. В миру его звали Иоакимом Андреевичем Горленко, он жил в XVIII веке в Белгородской губернии.

Святитель Иоасаф был известен своей принципиальностью в вопросах веры и нравственности. Он строго следил за состоянием храмов, правильностью богослужений и жизнью духовенства. При этом строгость в нем сочеталась с глубокой сердечной добротой и тайной благотворительностью — о многих случаях стало известно уже после смерти епископа.

С именем Иоасафа связаны предания о чудесах, обретении Песчанской иконы Божией Матери и многочисленные свидетельства духовной помощи людям.

close Иоасаф Белгородский Wikimedia Commons

Православная церковь 23 декабря также чтит память: • мученика Гемела Пафлагонянина;

• преподобного Фомы Дефуркина;

• блаженных Иоанна и родителей его Стефана и Ангелины, правителей Сербских;

• священномучеников Иакова Шестакова, Александра Шкляева, Анатолия Правдолюбова, Евгения Харькова, мученика Михаила Плетнева, преподобной Анны Столяровой, схимонахини и других.



Народные праздники и приметы 23 декабря

День Мины

В народной традиции 23 декабря известно как День Мины. Эта дата связана с памятью Мины Красноречивого, а также мучеников Ермогена и Евграфа. В народе считалось, что святой Мина обладает даром исцелять болезни глаз, поэтому к нему обращались в первую очередь с просьбой восстановить зрение.

Кроме того, наши предки верили, что святой может даровать особое зрение, которое позволит легко отличить правду от лжи, а добро от зла.

В этот день на Руси было принято произносить заговоры от нечистой силы, из-за которой дети просыпаются по ночам. Полагалось ложиться спать пораньше, иначе явится Полуночница и нашлет на человека кошмарные сны.

Готовить в этот день доверяли только замужним женщинам. Согласно поверьям, тот, кто съест стряпню одинокой девушки, вдовы или старой девы, весь год проведет в одиночестве.

Приметы

Яркое звездное небо в этот день считалось предвестником крепких морозов.

Если созвездие Большой Медведицы хорошо различимо — жди сильную метель.



Если несколько дней подряд на небе держатся плотные белые облака, будет заметное похолодание.



Ясная и безоблачная погода предупреждает о скором понижении температуры.



Красноватый оттенок луны — к усилению ветра.



Если снег сухой и легко разносится ветром — грядущее лето будет засушливым.





Какие исторические события произошли 23 декабря

1672 год — итальянский астроном Джованни Кассини зафиксировал открытие еще одного спутника Сатурна — Реи.



— итальянский астроном Джованни Кассини зафиксировал открытие еще одного спутника Сатурна — Реи. 1876 год — в Османской империи утверждена первая конституция.



— в Османской империи утверждена первая конституция. 1900 год — инженер и изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мировой истории опыт передачи звука по радио, заложив основы современного радиовещания.



— инженер и изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мировой истории опыт передачи звука по радио, заложив основы современного радиовещания. 1913 год — в США создана Федеральная резервная система, объединившая крупнейшие банки страны и получившая право на эмиссию американского доллара.



— в США создана Федеральная резервная система, объединившая крупнейшие банки страны и получившая право на эмиссию американского доллара. 1914 год — император Николай II утвердил решение о формировании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», ставшей первым в мире соединением тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков и основой дальней авиации России.

close Репродукция фотографии пробного полета аэроплана «Ильи Муромца», построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе от 1913 года Н. Пащин/РИА Новости

1947 год — указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января официально объявлено праздничным и нерабочим днем.



— указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января официально объявлено праздничным и нерабочим днем. 1947 год — американские ученые представили первый в мире транзистор — полупроводниковый прибор, ставший основой для развития современной электроники.



— американские ученые представили первый в мире транзистор — полупроводниковый прибор, ставший основой для развития современной электроники. 1953 год — в СССР расстреляны бывший министр внутренних дел Лаврентий Берия и шесть его ближайших соратников.

1954 год — американские хирурги Джозеф Маррей и Хартвелл Харрисон успешно провели первую в истории трансплантацию почки.



— американские хирурги Джозеф Маррей и Хартвелл Харрисон успешно провели первую в истории трансплантацию почки. 1972 год — спустя 73 дня после крушения самолета компании Air Force в Андах спасены 16 человек. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.

Дни рождения и юбилеи

В 1777 году родился Александр I — российский император, один из самых либеральных и мягких правителей.



— российский император, один из самых либеральных и мягких правителей. В 1790 году родился Жан-Франсуа Шампольон — французский историк и лингвист, основатель египтологии.



— французский историк и лингвист, основатель египтологии. В 1799 году родился Карл Брюллов — русский художник, представитель школы романтизма и один из наиболее значимых творцов эпохи правления Николая I.



— русский художник, представитель школы романтизма и один из наиболее значимых творцов эпохи правления Николая I. В 1858 родился Владимир Немирович-Данченко — театральный режиссер, драматург, критик, один из первых народных артистов СССР.



— театральный режиссер, драматург, критик, один из первых народных артистов СССР. В 1917 году родилась Валентина Серова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии, звезда фильмов «Девушка с характером» и «Сердца четырех».



— актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии, звезда фильмов «Девушка с характером» и «Сердца четырех». В 1931 году родился Лев Дуров — актер театра и кино, народный артист СССР.

close Лев Дуров в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978) Одесская киностудия

Кто отмечает день рождения

91 год исполняется Наталье Фатеевой — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР.

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости