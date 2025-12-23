На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД опроверг информацию об эвакуации российского посольства из Венесуэлы

МИД: информация об эвакуации посольства России из Венесуэлы является ложью
true
true
true
close
Шарифулин Валерий/ТАСС

Распространяемая на Западе информация об эвакуации российского посольства из Венесуэлы является ложью. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сведения агентства Associated Press о том, что российские дипломаты якобы начали эвакуироваться из Каракаса. В МИД назвали такие сообщения лживыми и призвали быть бдительными и не поддаваться на западные провокации.

23 декабря Associated Press со ссылкой на западные разведывательные источники заявило, что российские дипломаты и члены их семей начали эвакуацию из Венесуэлы. Отмечалось, что в понедельник утром у здания российского диппредставительства в Каракасе было припарковано более десяти автомобилей с дипломатическими номерами, которые позже покинули территорию.

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море.

Ранее президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу.

Все новости на тему:
Трамп угрожает Венесуэле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами