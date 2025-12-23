Решение о дисквалификации фигуристки Валиевой пропало с сайта CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) убрал с официального сайта мотивировочную часть решения о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, срок которой истекает 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на портале можно найти только пресс-релиз о публикации от 7 февраля 2024 года.

При этом в базе данных суда есть мотивировочная часть решения 2022 года по допуску фигуристки к личному турниру Олимпиады.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Спортсменку обязали выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Губерниев назвал логичным решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы.