На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко назвал новогодние каникулы в России слишком длинными

Онищенко: новогодние каникулы слишком длинные, россиянам нечем себя занять
close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Новогодние каникулы в России слишком продолжительные, и людям нечем себя занять в эти дни. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

По его словам, даже в Москве с ее праздничными мероприятиями трудно найти занятие на все каникулы, а в регионах ситуация еще сложнее. Онищенко призвал россиян заранее планировать досуг и вспомнил, что в СССР праздники были значительно короче.

«Я помню то счастливое время, когда я работал главным врачом 31 декабря... Сами уходили на час раньше, с 31-го на 1-е встречали Новый год, 1-го отсыпались, а 2-го шли на работу. И хорошо было. А тут целых двенадцать», — говорит академик.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно и станут одними из самых длинных за последние годы.

22 декабря в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» рассказали, что к середине декабря россияне запланировали на 10% больше путешествий на новогодние праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами