Онищенко назвал новогодние каникулы в России слишком длинными

Новогодние каникулы в России слишком продолжительные, и людям нечем себя занять в эти дни. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

По его словам, даже в Москве с ее праздничными мероприятиями трудно найти занятие на все каникулы, а в регионах ситуация еще сложнее. Онищенко призвал россиян заранее планировать досуг и вспомнил, что в СССР праздники были значительно короче.

«Я помню то счастливое время, когда я работал главным врачом 31 декабря... Сами уходили на час раньше, с 31-го на 1-е встречали Новый год, 1-го отсыпались, а 2-го шли на работу. И хорошо было. А тут целых двенадцать», — говорит академик.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно и станут одними из самых длинных за последние годы.

22 декабря в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» рассказали, что к середине декабря россияне запланировали на 10% больше путешествий на новогодние праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.