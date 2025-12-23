Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол в обращении к россиянам в преддверии нового года призвал к укреплению дружеских отношений со всеми народами, как с азиатского континента, так и из западных стран. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«В новом году россиянам надо найти дружбу всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад», – подчеркнул он.

Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол занял пост верховного шамана России, будучи избранным на первом всероссийском съезде шаманов, который состоялся в 2018 году в Кызыле, столице Республики Тыва. Он стал первым в истории России шаманом, избранным на эту высокую должность.

По мнению международной группы исследователей, совместное времяпрепровождение за настольными играми в период новогодних и рождественских каникул является эффективным способом укрепления семейных уз, снижения уровня стресса и улучшения коммуникации между различными поколениями.

