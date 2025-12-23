На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как получить семейную налоговую выплату

Экономист Никитин: семьи с двумя детьми смогут вернуть до 38 тыс. рублей ежегодно
Shutterstock

Семейная налоговая выплата — финансовая помощь малоимущим работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет (до 23 лет в случае обучения по очной форме), сказал «Газете.Ru» экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей РФ Анатолий Никитин. По его словам, при зарплате на уровне минимального размера оплаты труда выплата обоих супругов составит почти 38 тыс. рублей.

«На льготу смогут рассчитывать семьи, где и родители, и их дети являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в стране. Вернуть 7% от НДФЛ может каждый из родителей. Если один из родителей уклоняется от выплат алиментов на детей от других браков, семья теряет право на поддержку. То есть для получения выплаты важно иметь официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ. При этом доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в пересчете на каждого члена семьи в регионе пребывания за предыдущий год. Выплаты, пособия, пенсии, стипендии и иные доходы, которые не облагаются НДФЛ при расчете среднедушевого дохода семьи, учитываться не будут», — отметил Никитин.

Он привел в качестве примера многодетную семью, где зарплата обоих родителей равна МРОТ в 22 440 рублей. НДФЛ составит 2917,2 рубля. Супруги могут рассчитывать на выплату в 37 699,2 рубля (по 18 849,6 рубля каждый). Если один из родителей не работает, работает неофициально или на неполной ставке, является самозанятым — выплата будет меньше, добавил Никитин.

По его словам, что касается финансовой устойчивости, то для семей со стабильным официальным доходом эта мера станет ощутимой поддержкой. Возврат даже нескольких тысяч рублей в месяц покроет часть расходов на питание, коммунальные услуги или детские товары, снизит нагрузку на семейный бюджет, подчеркнул экономист.

Он отметил, что существующий подход потери льгот при росте финансового благосостояния родителей может привести к намеренному сокрытию части доходов через неформальную занятость, получения «серой» зарплаты.

«Нет и мотивации обучаться, выстраивать карьеру, устраиваться на высокооплачиваемую работу. Президент Владимир Путин на прямой линии 19 декабря 2025 года потребовал от правительства поработать над механизмами, которые позволят не снижать льготы в таких ситуациях. Семейная налоговая выплата не распространяется на женатых и замужних несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет, не завершивших учебу. Что также противоречит высказыванию нашего президента на прямой линии, который привел в пример народы Кавказа, где женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте», — заключил Никитин.

По его мнению, обучающиеся дети в возрасте до 23 лет должны учитываться в составе семьи независимо от статуса в браке.

Ранее россиянам рассказали, как получить налоговые вычеты на детей.

