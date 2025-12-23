У звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких

У актера Дмитрия Поднозова диагностирован рак легких с метастазами в мозг

У российского актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг. Об этом сообщила пресс-служба театра «Особняк», одним из основателей которого он является.

Состояние Поднозова, известного по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Литейный», оценивается как тяжелое. Лечение еще не определено, все его спектакли отменены на ближайшие полгода.

«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться», — говорится в сообщении театра.

В ноябре актер Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован после резкого ухудшения здоровья. По данным Mash, Стеклову диагностировали рак предстательной железы. Ему потребовалась срочная операция. Артисту вырезали злокачественную опухоль с использованием робота «Да Винчи». Как отмечает источник, механические руки, управляемые хирургом, выполняли точные движения и не задевали сосуды и нервы.

