На Украине сообщили о невостребованности новых маршрутов для импорта газа

Два новых маршрута для импорта газа на Украину оказались невостребованными

Мощности запущенных Украиной совместно с соседними государствами двух новых межгосударственных маршрутов для импорта природного газа оказались невостребованными. Об этом сообщает украинский экономический портал ExPro Consulting.

Речь идет об открытых в рамках инициативы «Вертикальный коридор» маршрутах Route 2 и Route 3. Регуляторы Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Греции провели совместные процедуры бронирования мощностей для импорта. Для бронирования по Route 2, предназначенного для импорта из греческого терминала Александруполис, и Route 3, который должен использоваться для импорта азербайджанского газа, было предложено 4,89 млн кубометров мощностей в сутки. Однако, несмотря на предложенные всеми операторами значительные скидки, ни одна компания не проявила к маршрутам интереса.

Точно также оказался невостребованным и запущенный в июле 2025 года из греческого терминала Ревитуса маршрут Route 1.

4 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Украина своими потребностями в газе создает серьезные проблемы для всего европейского газового рынка, поддерживая дефицит и высокие цены.

