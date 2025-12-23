На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о невостребованности новых маршрутов для импорта газа

Два новых маршрута для импорта газа на Украину оказались невостребованными
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Мощности запущенных Украиной совместно с соседними государствами двух новых межгосударственных маршрутов для импорта природного газа оказались невостребованными. Об этом сообщает украинский экономический портал ExPro Consulting.

Речь идет об открытых в рамках инициативы «Вертикальный коридор» маршрутах Route 2 и Route 3. Регуляторы Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Греции провели совместные процедуры бронирования мощностей для импорта. Для бронирования по Route 2, предназначенного для импорта из греческого терминала Александруполис, и Route 3, который должен использоваться для импорта азербайджанского газа, было предложено 4,89 млн кубометров мощностей в сутки. Однако, несмотря на предложенные всеми операторами значительные скидки, ни одна компания не проявила к маршрутам интереса.

Точно также оказался невостребованным и запущенный в июле 2025 года из греческого терминала Ревитуса маршрут Route 1.

4 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Украина своими потребностями в газе создает серьезные проблемы для всего европейского газового рынка, поддерживая дефицит и высокие цены.

Ранее премьер Греции рассказал о поставках газа на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами