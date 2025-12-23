На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, почему нельзя смешивать шампанское с другим алкоголем

Врач Клинов: смешивание шампанского с другим алкоголем усиливает интоксикацию
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Смешивание шампанского с другим алкоголем может быть опасным для здоровья и существенно усиливает риск интоксикации. Об этом в беседе с «Газета.Ru» предупредил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юрий Клинов.

«Смешение алкоголя — это плохая идея, так как это усиливает алкогольное опьянение и общую симптоматику — слабость, тошноту, головокружение, дискомфорт в животе — и повышает риск алкогольной интоксикации», — предупредил Клинов.

Как отметил врач, алкогольный напиток уникален по своей технологии производства. Печень обрабатывает каждый тип алкоголя по-разному, и именно разные технологии производства становятся одной из причин более тяжелой реакции организма при смешивании напитков.

«Кроме того, скорость усвоения алкоголя варьируется от типа напитка. Крепкие алкогольные напитки усваиваются быстрее по сравнению с менее крепкими, что приводит к резким перепадам концентрации алкоголя в крови и усиливает интоксикацию», — добавил гастроэнтеролог.

Отдельную опасность, по словам специалиста, представляют напитки с углекислым газом. Ускорение всасывания алкоголя происходит за счет того, что напитки с углекислым газом, такие как шампанское, ускоряют всасывание алкоголя в кровь из-за повышенного давления в желудке. На этом фоне риск чрезмерного употребления алкоголя возрастает, так как человек позже ощущает степень опьянения и продолжает пить.

«Также смешивание алкоголя может влиять на терморегуляцию организма. Повышение толерантности к низким температурам и, как следствие, риск переохлаждения или обморожения на фоне интоксикации организма алкоголем становятся дополнительной угрозой, особенно в зимний период», — подчеркнул врач.

Сочетание этих факторов, по словам Клинова, делает привычку смешивать шампанское с другим алкоголем особенно небезопасной и значительно увеличивает нагрузку на организм.

Ранее россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским.

