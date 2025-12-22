На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер Крис Ри — автор хитов The Road To Hell и Driving Home for Christmas

Британский певец и гитарист Крис Ри умер в возрасте 74 лет. По информации The Guardian, он скончался «мирно в больнице после непродолжительной болезни».

Крис Ри родился 4 марта 1951 года в английском городе Мидлсбро. В юности увлекался музыкой, параллельно был разнорабочим, в том числе трудился на фабрике по производству мороженого.

В 1978-м началась его музыкальная карьера. Ри выпустил 25 студийных альбомов, в которых он смешал блюз, поп, соул и софт-рок. Наиболее известные хиты музыканта — The Road to Hell, Driving Home for Christmas, On the Beach и Josephine. Он продал более 40 млн пластинок по всему миру.

Ри был женат на Джоан Лесли, в браке с которой у него родились две дочери — Жозефина (1983) и Джулия Кристина (1989).

На протяжении многих лет Ри испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2001-м он перенес операцию по удалению раковой опухоли поджелудочной железы, что привело к диабету. В 2016-м пережил инсульт, в результате которого у него ухудшилась речь и снизилась подвижность рук и пальцев. Однако ему удалось восстановиться, и музыкант смог вновь записывать музыку и гастролировать.

