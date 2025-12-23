Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида назвал американское оружие лучшим в мире. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит, но они (оборонные подрядчики. — прим. ред.) не производят его быстрее. Поэтому мы собираемся встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства», — сказал американский лидер.

Кроме того, президент сообщил о намерении поговорить с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) о разработке истребителя шестого поколения F-47.

18 ноября Трамп на встрече с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом заявил, что его страна делает лучшие самолеты и ракеты в мире. По словам американского президента, это можно было наблюдать во время «небольшой перепалки» с Ираном.

Ранее в США рассказали о готовности модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.