На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире

Трамп: США производят лучшее оружие в мире, но недостаточно быстро
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида назвал американское оружие лучшим в мире. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы производим лучшие в мире вооружения. Никто даже близко с нами не стоит, но они (оборонные подрядчики. — прим. ред.) не производят его быстрее. Поэтому мы собираемся встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства», — сказал американский лидер.

Кроме того, президент сообщил о намерении поговорить с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) о разработке истребителя шестого поколения F-47.

18 ноября Трамп на встрече с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом заявил, что его страна делает лучшие самолеты и ракеты в мире. По словам американского президента, это можно было наблюдать во время «небольшой перепалки» с Ираном.

Ранее в США рассказали о готовности модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами