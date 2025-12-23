Замглавы оборонного поставщика арестован за мошенничество на 2,4 млрд рублей

В Подмосковье арестовали замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК

Заместитель генерального директора ЗАО «Проминвест» Андрей Горбенко арестован по делу о мошенничестве при поставках продукции для предприятий ВПК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Лобненского городского суда Подмосковья.

Следствие утверждает, что Горбенко в составе преступного сообщества поставлял оборудование оборонным заводам по завышенной стоимости. В результате ущерб понесли «Концерн Калашников», НПО «Энергомаш» и Компания «Сухой». Общая сумма ущерба превышает 2,4 млрд рублей.

Ему предъявлено обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

11 декабря сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело против начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» министерства обороны РФ Евгения Лайко. Ему предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 11 млн рублей, а также в мошенничестве.

Ранее был задержан начальник представительства Минобороны РФ в Татарстане.