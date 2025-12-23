На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замглавы оборонного поставщика арестован за мошенничество на 2,4 млрд рублей

В Подмосковье арестовали замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Заместитель генерального директора ЗАО «Проминвест» Андрей Горбенко арестован по делу о мошенничестве при поставках продукции для предприятий ВПК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Лобненского городского суда Подмосковья.

Следствие утверждает, что Горбенко в составе преступного сообщества поставлял оборудование оборонным заводам по завышенной стоимости. В результате ущерб понесли «Концерн Калашников», НПО «Энергомаш» и Компания «Сухой». Общая сумма ущерба превышает 2,4 млрд рублей.

Ему предъявлено обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

11 декабря сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело против начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» министерства обороны РФ Евгения Лайко. Ему предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 11 млн рублей, а также в мошенничестве.

Ранее был задержан начальник представительства Минобороны РФ в Татарстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами