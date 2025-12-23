На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Приморского края заявили о завершении аварийно-восстановительных работ в Находке

Правительство Приморья: аварийно-восстановительные работы в Находке завершены
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Все аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в городе Находке завершены. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Приморского края.

В заявлении говорится, что система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. В настоящее время отопление подается всем потребителям.

Компания «Примтеплоэнерго» продолжает работать в штатном режиме и осуществлять контроль за функционированием системы городского теплоснабжения.

20 декабря сообщалось, что в Находке после аварии на магистральном участке теплопровода ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

До этого десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке.

Ранее авария на трубопроводе оставила без воды большую часть Артема.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами