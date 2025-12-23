Власти Приморского края заявили о завершении аварийно-восстановительных работ в Находке

Все аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в городе Находке завершены. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Приморского края.

В заявлении говорится, что система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. В настоящее время отопление подается всем потребителям.

Компания «Примтеплоэнерго» продолжает работать в штатном режиме и осуществлять контроль за функционированием системы городского теплоснабжения.

20 декабря сообщалось, что в Находке после аварии на магистральном участке теплопровода ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

До этого десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке.

Ранее авария на трубопроводе оставила без воды большую часть Артема.