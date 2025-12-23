В России спрогнозировали решение Мосгорсуда по делу Долиной

25 декабря Мосгорсуд может вновь принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной по делу о выселении из квартиры, собственницей которой решением Верховного суда признана Полина Лурье, поскольку предстоит далеко не формальное рассмотрение дела. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала адвокат Нина Еременко.

Она обратила внимание на то, что, согласно сообщениям СМИ, в рамках нового круга разбирательства по делу Долиной была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая снова подтвердила: на момент сделки Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. По сути, эксперты пришли к тем же выводам, что и ранее, однако суд счел необходимым еще раз проверить эти обстоятельства.

«Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — подчеркнула адвокат.

При этом она отметила, что нынешняя волна общественного оптимизма после возврата дела на новое рассмотрение может быть преждевременной. По ее словам, в публичном поле почти не звучат комментарии о том, что процесс далек от завершения и юридический расклад все еще может существенно измениться.

По словам Еременко, в ходе разбирательства сторона Долиной, вероятно, будет также продолжать настаивать на том, что певица действительно находилась в уязвимом состоянии, тогда как покупательница квартиры — Полина Лурье — не проявила должной осмотрительности при заключении сделки. В частности, по словам адвоката, при подобных сделках по недвижимости необходимо получение справки из психоневрологического диспансера, поскольку не стоит доверять даже известным, публичным людям, думая , что для них это не нужно. И ссылка в данном деле на то, что такая справка не была нужна , юридически не состоятельна, подчеркнула Еременко.

«Это разные события и разное время. За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим», — пояснила адвокат.

Еременко подчеркнула, что в ее практике уже были случаи, когда после возврата дела на новое рассмотрение суд первой инстанции, даже в ином составе, снова принимал аналогичное решение — но уже с учетом всех указанных судом ошибок и обстоятельств.

Оценивать шансы в процентах адвокат не берется, однако называет их как минимум не низкими. По словам Еременко, главное в том, что предстоящее заседание не будет простой формальностью — суду предстоит по существу заново взвесить факты, экспертизы и поведение сторон.

«Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — резюмирует она.

Ранее Верховный суд вынес решение по делу Долиной.