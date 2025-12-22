В Москве убили генерал-лейтенанта Сарварова. Путину об этом доложили моментально

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров был убит в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к днищу его автомобиля. Возбуждено уголовное дело. Следствие допустило причастность украинских спецслужб к организации взрыва. Президенту России Владимиру Путину моментально доложили об убийстве высокопоставленного военного, заявили в Кремле.

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

« По линии спецслужб докладывают моментально », — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Генерал погиб утром 22 декабря в московском районе Орехово-Борисово в результате взрыва его автомобиля, сообщила в Telegram-канале официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«На улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров»,

— рассказала представитель СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Следователи рассматривают различные версии обстоятельств преступления, в том числе его организацию украинскими спецслужбами, добавила Петренко.

Что известно об убийстве

По данным Telegram-канала SHOT, взрыв автомобиля произошел на парковке, примерно в 06:50. На опубликованном видео заметно, что вся передняя часть машины оказалась разворочена, в то время как задняя осталась относительно цела.

Очевидец происшествия Евгений рассказал «Газете.Ru», что водитель автомобиля (как потом выяснилось — Сарваров) погиб не сразу:

«Был громкий взрыв. <…> Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали<...> Машина эта дизельная либо бензиновая, и взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину. Водитель находился в движении в тот момент, когда произошел взрыв. Он остановился, чтобы пропустить машину, которая ехала. По-моему, возгорания не было. Спецслужбы оперативно приехали, потому что у нас находится очень близко пожарно-спасательная часть и отделение ОМВД».

По информации Tsargrad.tv, мощность самодельной бомбы, заложенной под автомобиль, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что бомба была собрана и передана через действующую на территории России украинскую агентуру. Он охарактеризовал преступление как наглое и заявил, что российским спецслужбам надо активнее заниматься предотвращением подобного.

«Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию, Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он в живых не останется ни при каких обстоятельствах»,

— сказал парламентарий.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии порталу «Абзац» предположил, что Сарваров стал целью украинских спецслужб, потому что его управление отвечало за разработку секретных военных планов и тактических операций. Также он не исключил, что к убийству причастны не только украинские, но и западные спецслужбы.

Кто такой Фанил Сарваров

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области (сейчас — Пермского края). После выпуска из школы поступил в Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, которое окончил в 1990 году. В 1999 году прошел обучение в Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, а в 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Согласно публичным данным, Сарваров являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. За службу был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом «За военные заслуги», орденом Мужества и орденом Суворова.

С 2016 года Сарваров служил начальником управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2018 году президент России присвоил ему звание генерал-майора, а в 2024-м — генерал-лейтенанта.