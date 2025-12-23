В России растет популярность выступлений артистов 90-х и начала 2000-х

Россияне стали чаще ходить на выступления артистов 90-х и начала 2000-х

В индустрии офлайн-развлечений в России наблюдаются два ключевых тренда: стремительный рост интереса к живым выступлениям артистов 90-х и начала 2000-х годов, а также закрепление стендапа в статусе массового жанра. Билеты при этом дорожают, но аудитория платит за ностальгию.

Это выяснили аналитики ON Медиа, основываясь на данных билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Один из ключевых актуальных трендов концертной индустрии — рост интереса аудитории к артистам «эшелона ностальгии», таким как Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Жуков.

Ряд артистов сочетают умеренное повышение стоимости билетов с заметным расширением туров. Самым показательным примером стала Татьяна Буланова: при росте средней цены на 52% количество ее концертов увеличилось в 11 раз за последние два года. У Леонида Агутина средняя цена выросла на 9%, а количество концертов увеличилось на 75%. У Надежды Кадышевой рост средней цены составил 54% при росте числа выступлений на 32%, а группа «Звери» показала рост цены на 17% при увеличении концертной активности почти в 1,5 раза (+44%).

Часть артистов делают ставку на повышение среднего чека на билеты при сохранении уровня количества выступлений. Так, у группы «Руки вверх» средняя цена билета выросла почти в два раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 тыс. до 300 тыс. рублей, то в 2025 году — уже от 2500 до 550 тыс. рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне. Рост стоимости билетов при стабильном графике гастролей в 2024–2025 годах демонстрируют Баста (+40%), Сергей Лазарев (+29%), Анна Асти (+12%) и Лариса Долина (+16% к цене билета).

На рынке присутствует и обратная динамика. Так, у Филиппа Киркорова средняя цена выросла на 19%, однако количество концертов сократилось на 84%.

Второй тренд — стендап закрепился как массовый жанр. Комедийный формат остается одним из самых устойчивых сегментов рынка офлайн-развлечений. По итогам 2025 года по всей России на стендап было продано на 14% больше билетов, чем годом ранее, а общий объем продаж в деньгах вырос на 15%.

Лидеры по количеству проданных билетов:

— Шоу «Импровизаторы»;

— Сергей Орлов;

— Павел Воля;

— Шоу «Женский Форум».

В 2025 году общее количество концертов в России выросло на 25% к уровню 2024 года. Основной рост обеспечили города-миллионники, где гастрольная активность и зрительский интерес растут опережающими темпами.

Среди лидеров года по динамике числа проведенных концертов:

— Нижний Новгород (+35%);

— Казань (+31%);

— Новосибирск (+30%);

— Санкт-Петербург (+23%);

— Краснодар (+21%).

Ранее выяснилось, что более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту.