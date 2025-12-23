Трамп упрекнул производителей F-35

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида упрекнул производителей истребителей пятого поколения F-35 в недостаточной скорости поставок самолетов США и их союзникам. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Есть много людей, которые хотят приобрести F-35, а на их поставку союзникам или нам самим уходит слишком много времени. Единственный способ, которым они смогут [ускорить поставки] — это построить новые заводы», — отметил президент США.

17 декабря стало известно, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО. По данным Bloomberg, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.

Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

