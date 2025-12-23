На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп упрекнул производителей F-35

Трамп обвинил производителей F-35 в недостаточной скорости поставок
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида упрекнул производителей истребителей пятого поколения F-35 в недостаточной скорости поставок самолетов США и их союзникам. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Есть много людей, которые хотят приобрести F-35, а на их поставку союзникам или нам самим уходит слишком много времени. Единственный способ, которым они смогут [ускорить поставки] — это построить новые заводы», — отметил президент США.

17 декабря стало известно, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО. По данным Bloomberg, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.

Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили истребители Су-57 и F-35.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами