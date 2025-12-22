«Переходите на национальные мессенджеры». РКН пригрозил полностью заблокировать WhatsApp

Роскомнадзор признал замедление работы WhatsApp* и пригрозил полной блокировкой мессенджера в случае, если он продолжит игнорировать российские законы. Тем временем пользователи пожаловались на практически полное прекращение работы приложения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор (РКН) подтвердил, что усилил замедление работы мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поскольку его разработчики продолжают нарушать российские законы. Об этом представители федеральной службы сообщили«Газете.Ru».

«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — пригрозили в РКН.

Они объяснили, что мессенджер используется для организации террористической деятельности, в том числе вербовки исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против граждан России. Несмотря на это, владельцы WhatsApp не выполняют требования по борьбе с такими действиями.

В пресс-службе заверили, что начатые в августе действия по ухудшению качества звонков будут продолжены . В этой связи они рекомендовали россиянам «переходить на национальные мессенджеры».

Почти не работает: можно ли пользоваться WhatsApp сейчас

В августе Роскомнадзор официально начал блокировать звонки в WhatsApp и Telegram. В пресс-службе Минцифры объяснили такое решение борьбой с мошенниками и игнорированием руководством мессенджеров требований о соблюдении российских законов.

«В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются», — утверждали представители министерства.

26 ноября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин на фоне массового сбоя WhatsApp заявил ТАСС, что блокировка мессенджера является вопросом времени, поскольку этот сервис системно игнорирует правила и угрожает безопасности людей.

А 28 ноября власти официально начали замедлять и работу сообщений в WhatsApp. Пользователи жаловались на слишком долгую отправку и загрузку фотографий и других файлов, передаваемых через мессенджер. Роскомнадзор подтвердил такие действия.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале заявил, что одной из ключевых причин для такого решения стала утечка содержания дипломатических переговоров.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал депутат.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с kp.ru предположил, что WhatsApp полностью заблокируют в России к февралю 2026 года .

При этом президент России Владимир Путин 19 декабря, во время подведения итогов 2025 года, прокомментировал вопрос блокировок: «Мы ничего не запрещаем, мы просто требуем исполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения. Запрещать ничего не собираемся».

22 декабря российские пользователи мессенджера, в основном из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, пожаловались на сбой в работе приложения. По данным на 19:00, сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 4,5 тысячи обращений по этому поводу.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru», что замедление WhatsApp привело к активизации мошенников:

«Правда в том, что блокировку мессенджера используют как прикрытие для масштабных фишинговых и мошеннических атак. Сразу после новостей о блокировках в сети множатся поддельные сайты и приложения, которые якобы позволяют обойти ограничения. Целевые атаки приходят по всем оставшимся каналам: в SMS, email, другие мессенджеры и соцсети».

Такими путями злоумышленники собирают и продают историю активности пользователей, а также внедряют на их устройства вредоносные программы. На этом фоне эксперт рекомендовал россиянам усилить цифровую гигиену.