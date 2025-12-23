На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко заявила о «запредельных» ценах в российских ветклиниках

Павел Бедняков/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запредельные цены на госпитализацию домашних питомцев. По ее словам, один день пребывания собаки в клинике может стоить от 70 до 90 тысяч рублей, передает издание «Ведомости».

На пленарном заседании Матвиенко привела пример, когда знакомые заплатили 180 тысяч рублей за два дня лечения питомца. Она связала высокие цены с отсутствием конкуренции на рынке ветеринарных услуг и поручила комитетам провести анализ ситуации.

«Я говорю с реальных слов: у моих знакомых заболела собака, двое суток пролежала – 180 000. Ну это же недоступно для людей», — заявила спикер СФ.

Профильные комитеты до конца февраля 2026 года должны представить Матвиенко аналитическую записку о количестве ветеринарных клиник и причинах высокой стоимости услуг.

Летом ветврач Михаил Шеляков рассказал, что в России действительно подскочили цены на ветеринарные услуги. Во многом причиной этому стало отсутствие российских аналогов зарубежных лекарств и материалов. При этом, хотя импортозамещение уже показывает хорошие результаты, многие россияне предпочитают выбирать уже знакомые им импортные препараты, из-за чего их доля на рынке снижается и тянет цены вверх.

Ранее россиян предупредили о росте цен на корма для животных в 2026 году.

