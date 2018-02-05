Путину передали список желающих вернуться в страну бизнесменов
Президенту России Владимиру Путину передали список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотели бы вернуться в Россию, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в списке более десяти имен, но он сформирован не окончательно.
Упомянутые в списке имена не приводятся.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти продолжают работу по улучшению делового климата и упрощению работы бизнеса и такими темпами Россия скоро может догнать Францию в рейтинге всемирного банка по условиям ведения бизнеса.