Трамп заявил, что ждет Зеленского

Трамп заявил, что ожидает Зеленского, не уточнив подробности о встрече

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico заявил, что ожидает украинского лидера Владимира Зеленского.

При этом он не назвал места и времени встречи.

«Ко мне приедет Зеленский <...> Приедет Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — «Газета.Ru»). Они все приедут», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что любое мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

