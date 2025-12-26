Размер шрифта
Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ персон

Tagaday: Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых личностей во французских СМИ
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года», 19 декабря 2025 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вошел в пятерку личностей, наиболее часто упоминавшихся во французских средствах массовой информации по итогам 2025 года. Таковы результаты исследования аналитической компании Tagaday, опубликованные газетой Ouest-France.

Согласно данным исследования, российский лидер занял четвертое место в рейтинге из 200 персон. Первое место досталось президенту США Дональду Трампу, второе — президенту Франции Эммануэлю Макрону, третье — бывшему премьер-министру Франсуа Байру. Пятое место занял лидер правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

В первую десятку также вошли премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (6-е место), президент Украины Владимир Зеленский (7-е), Марин Ле Пен (8-е), Биньямин Нетаньяху (9-е) и экс-президент Франции Николя Саркози (10-е).

В октябре американский консервативный журналист Такер Карлсон назвал Владимира Путина самым популярным лидером в мире с большим отрывом.

Ранее в МИД РФ заявили, что Макрону известны способы организации разговора с Путиным.

