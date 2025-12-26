В МВД предупредили о новых правилах пересечения границы России для детей

Въезд в РФ для детей с января 2026 года будет возможен только по загранпаспорту

Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с 20 января 2026 года станет возможен только по загранпаспорту. Об этом рассказала миграционная служба МВД в Telegram-канале.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что с указанной даты выезд из страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту.

При этом, добавили в миграционной службе МВД, детям старше 14 лет и совершеннолетним россиянам можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту РФ.

19 ноября зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал, что введение обязательного загранпаспорта для несовершеннолетних до 14 лет — логичный шаг, направленный на повышение безопасности поездок.

По его словам, в настоящее время фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, в том числе при семейных конфликтах и спорах о праве опеки. Законодательство в данном случае будет действовать на опережение, защищая несовершеннолетних.

Эта мера также позволит точно отслеживать перемещения детей, что важно для органов опеки и сотрудников погранслужб, и поможет им установить контроль над безопасностью ребенка.

