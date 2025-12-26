Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В МВД предупредили о новых правилах пересечения границы России для детей

Въезд в РФ для детей с января 2026 года будет возможен только по загранпаспорту
Shutterstock

Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с 20 января 2026 года станет возможен только по загранпаспорту. Об этом рассказала миграционная служба МВД в Telegram-канале.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что с указанной даты выезд из страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту.

При этом, добавили в миграционной службе МВД, детям старше 14 лет и совершеннолетним россиянам можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту РФ.

19 ноября зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал, что введение обязательного загранпаспорта для несовершеннолетних до 14 лет — логичный шаг, направленный на повышение безопасности поездок.

По его словам, в настоящее время фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, в том числе при семейных конфликтах и спорах о праве опеки. Законодательство в данном случае будет действовать на опережение, защищая несовершеннолетних.

Эта мера также позволит точно отслеживать перемещения детей, что важно для органов опеки и сотрудников погранслужб, и поможет им установить контроль над безопасностью ребенка.

Ранее россиянам рассказали об эффективности введения пунктов миграционного контроля в аэропортах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512131_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+