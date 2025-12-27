Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Путин: на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней
МЧС России

Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Президент поздравил действующих сотрудников и ветеранов МЧС РФ, отметив, что они «закладывали славные и благородные традиции спасателей».

«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию», — отметил Путин.

Он добавил, что российские спасатели работают в самых экстремальных условиях — поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. За 35 лет они спасли «без преувеличения» сотни тысяч жизней.

Отдельно Путин поблагодарил спасателей, работающих в зоне СВО. Они «под обстрелами восстанавливают объекты жизнеобеспечения, доставляют гуманитарные грузы для гражданского населения, проводят работы по очистке местности от взрывоопасных предметов».

25 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с Рождеством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Мария Захарова показала шкатулку, подаренную ей Путиным на 50-летие. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512455_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+