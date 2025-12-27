Путин: на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

Президент России Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Президент поздравил действующих сотрудников и ветеранов МЧС РФ, отметив, что они «закладывали славные и благородные традиции спасателей».

«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию», — отметил Путин.

Он добавил, что российские спасатели работают в самых экстремальных условиях — поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. За 35 лет они спасли «без преувеличения» сотни тысяч жизней.

Отдельно Путин поблагодарил спасателей, работающих в зоне СВО. Они «под обстрелами восстанавливают объекты жизнеобеспечения, доставляют гуманитарные грузы для гражданского населения, проводят работы по очистке местности от взрывоопасных предметов».

