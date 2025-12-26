Размер шрифта
Ветеран ЦСКА дал совет «Спартаку»

Экс-футболист Масалитин: «Спартаку» нужен тренер, не играющий от обороны
ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что столичному «Спартаку» нужен тренер, не играющий от обороны, передает Vprognoze.ru.

«Я не думаю, что «Спартаку» нужен тренер, который будет играть в оборонительный футбол. Сначала нужно выбрать схему, по которой клуб хочет развиваться. Поэтому нужно всем садиться и разрабатывать стиль игры «Спартака», — сказал Масалитин.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда ЦСКА назвал разочарование 2025 года.
 
