Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что вскоре планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит Politico.

Президент США отметил, что «ожидает хорошего разговора».

«Я думаю, что с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что поговорит с главой российского государства «в ближайшее время, как только захочет».

25 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Путин поздравил американского президента с Рождеством.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что у жителей Соединенных Штатов фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что «там замирает жизнь на это время», однако, если возникнет необходимость, телефонный разговор Путина с Трампом будет оперативно согласован.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина с Трампом.