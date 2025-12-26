Ларисе Долиной устроили пятиминутную овацию после мюзикла на Таганке

Долиной аплодировали пять минут и подарили цветы после спектакля «Суини Тодд»

Народная артистка России Лариса Долина сорвала овации зала после исполнения главной роли в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Поклон артистов после пятничного спектакля в Театре на Таганке зал встретил бурными аплодисментами и возгласами «Браво!». Долиной, исполнившей роль Миссис Ловетт, аплодировали непрерывно около пяти минут и преподнесли несколько букетов цветов. Со сцены артистка неоднократно благодарила публику.

Премьера иммерсивного мюзикла «Суини Тодд» в постановке Алексея Франдетти состоялась в 2017 году. В 2018 году спектакль получил три премии «Золотая маска» в категории «оперетта-мюзикл».

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина рассказала, когда освободит спорную квартиру в Хамовниках.