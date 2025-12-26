Украина может рассекретить информацию о залежах урана

Директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак заявила, что Киев может рассекретить данные о залежах урана в стране. Ее слова передает агентство УНИАН.

Она сообщает, что украинские власти уже рассекретили информацию о ключевых группах полезных ископаемых — алмазах, золоте, литии, ниобии, тантале, титане, цирконии, скандии, платине, иридии, осмии, палладии. Только данные о запасах урана остаются под грифом «секретно».

«Наша ассоциация работает вместе с Минэкономики, Госгеонедрами и аналитическими центрами. Проект Стратегии будет стимулировать изучение, добычу и переработку в готовый продукт в 2026-2030 гг. [В качестве] одной из мер Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности с данных об уране», — поделилась Оринчак.

В сентябре премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что США сделали первый взнос в двусторонний фонд с Украиной.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Ранее Трамп пообещал, что США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов.