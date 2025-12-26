В Париже мужчина с ножом напал на женщин в метро

Le Parisien: мужчина с ножом ранил трех женщин в парижском метро

В Париже мужчина с ножом напал и ранил трех женщин в метро. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Как уточняет издание, нападения произошли на трех станциях метро в промежутке между 16:15 и 16:45 (18:15 и 18:45 мск).

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, они получили лишь легкие ранения. При этом, по словам источника в полиции, одна из женщин беременна.

При помощи камер видеонаблюдения удалось опознать нападавшего, которым оказался мужчина 2000 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Источник в полиции добавил, что террористическая версия исключается, скорее всего, это дело рук «неуравновешенного или, по крайней мере, психологически неустойчивого человека».

21 декабря студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя. В полиции отметили, что подозреваемый был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точные мотивы нападавшего неизвестны.

Ранее в Петербурге напавшего с ножом на учительницу подростка отправили под арест.