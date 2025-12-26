Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Париже мужчина с ножом напал на женщин в метро

Le Parisien: мужчина с ножом ранил трех женщин в парижском метро
Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже мужчина с ножом напал и ранил трех женщин в метро. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Как уточняет издание, нападения произошли на трех станциях метро в промежутке между 16:15 и 16:45 (18:15 и 18:45 мск).

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, они получили лишь легкие ранения. При этом, по словам источника в полиции, одна из женщин беременна.

При помощи камер видеонаблюдения удалось опознать нападавшего, которым оказался мужчина 2000 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Источник в полиции добавил, что террористическая версия исключается, скорее всего, это дело рук «неуравновешенного или, по крайней мере, психологически неустойчивого человека».

21 декабря студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя. В полиции отметили, что подозреваемый был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точные мотивы нападавшего неизвестны.

Ранее в Петербурге напавшего с ножом на учительницу подростка отправили под арест.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511963_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+