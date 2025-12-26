Россиянин пришел к маленькой дочери и жестоко избил ее мать

На Алтае мужчина избил кочергой и едва не удушил мать своего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Жительница села в Чемальском районе обратилась в полицию с заявлением о систематических избиениях и угрозах расправой со стороны бывшего сожителя. По словам 24-летней девушки, недавно мужчина пришел к ней домой, чтобы повидаться с их общим ребенком. Вечером они устроили застолье, во время которого бывший партнер спровоцировал конфликт на почве ревности.

Ранее судимый мужчина ударил жертву по лицу, а когда она упала, стал бить ее ногами. Затем он сел сверху на девушку и начал ее душить. Нападавший остановился, лишь когда дочь, ставшая невольной свидетельницей инцидента, заплакала и покинула комнату. Отец успокоил девочку, но затем вернулся с кочергой и продолжил избивать ее мать.

Женщину спас звонок от бабушки, которой она сообщила о нападении. После этого к пострадавшей приехали родственники и забрали ее с дочерью. На следующее утро женщина подала заявление. Она рассказала, что с августа текущего года произошло не менее шести подобных случаев. Нападавший признался в содеянном. В его отношении возбудили три уголовных дела. Виновному грозит очередной срок.

Ранее дагестанец связал и несколько часов избивал подругу из Твери.