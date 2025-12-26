Размер шрифта
Овечкин получил менее 1% голосов россиян в опросе на звание человек года — 2025

Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года — 2025
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года — 2025. Опрос проводил Russian Field.

В списке претендентов на звание человек года-2025 лидирует президент России Владимир Путин, набрав 33% голосов.

24 декабря Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд в НХЛ. В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил уже в девятом матче подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал Овечкина лучшим спортсменом.
 
