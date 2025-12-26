«С помощью зонта»: как Долина выселяется из квартиры

Размер шрифта
25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. Певица обещала покупательнице освободить спорное жилье до 5 января, но та попросила съехать раньше – до 30 декабря.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко утверждает, что Долина никак не отреагировала на просьбу пустить в квартиру, чтобы проверить ее состояние. Адвокат народной артистки Мария Пухова в свою очередь опровергает информацию о том, что ее доверительница требует от Лурье компенсировать расходы по коммуналке.

Сразу после судебного заседания к дому в Ксеньинском переулке подъехал микроавтобус, в который начали грузить коробки. Сама Долина села в свой автомобиль Toyota Alphard уехала.

Вечером 26 декабря ее «Тойоту» замечали возле дома еще несколько раз. По информации СМИ, из подъезда вынесли огромный баул с вещами певицы.

Фотографии из двора дома в Хамовниках – в галерее «Газеты.Ru».
 
