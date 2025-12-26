Размер шрифта
Новости. Общество

Кабмин позволит одной категории врачей продолжить работать без сертификата

Минздрав: врачи с истекшим сертификатом смогут работать без аккредитации
Shutterstock

Врачи, чей сертификат истек в 2025 году, смогут продолжить работу без прохождения аккредитации до конца 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав постановил «определить прилагаемые к настоящему приказу случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста».

Таким образом власти хотят позволить специалистам работать, если они были допущены к этой работе по закону, у них есть сертификат. Таким образом они хотят не допустить проблем с кадрами в медицинских и фармацевтических организациях.

До этого в Государственную думу внесли законопроект, в рамках которого предлагается ужесточить ответственность за нападения на медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ. Сейчас законодательством предусмотрено наказание за умышленное причинение вреда здоровью и воспрепятствование медицинской помощи. При этом, по данным Минздрава РФ, только за первое полугодие 2023 года в стране зафиксировали 820 случаев нападений на медработников.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС. 

