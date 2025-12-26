Грабители вырвали банкомат из стены и потеряли его в канаве во время погони

В США грабители в масках похитили банкомат, но потеряли его, уходя от погони

В Техасе грабители потеряли похищенный из магазина банкомат, уходя от погони. Об этом сообщает CBS News.

В канун католического Рождества злоумышленники угнали внедорожник в Далласе и попытались похитить банкомат из продуктового магазина 7-Eleven в Уайт-Сеттлменте. Они разбили стекло, прикрепили трос к сейфу внутри аппарата и рванули с места.

Банкомат пронесся по проходам между стеллажами, опрокидывая полки со снеками, и вылетел на улицу. Однако водитель внедорожника потерял управление и врезался в другую машину.

Грабителям удалось уйти, но с пустыми руками — полиция нашла банкомат в ближайшей канаве. Правоохранители смогли извлечь сейф и его содержимое. Но магазину, где произошел инцидент, был принесен значительный ущерб. После ограбления он остался с разбитым стеклом и товарами, разбросанными по полу.

Угнанный автомобиль обнаружили брошенным на парковке неподалеку. Полиция все еще расследует попытку ограбления и пока не арестовала ни одного подозреваемого.

