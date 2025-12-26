Размер шрифта
Новости. Общество

В Германии жители дома, где случился пожар, устроили для пожарных рождественский ужин

Жители дома накормили праздничным ужином пожарных, тушивших пожар в Рождество
Feuerwehr

Жители Штутгарта отблагодарили праздничным ужином пожарных, которые тушили пожар в Рождество. Об этом пишет Bild со ссылкой на местную пожарную службу.

Днем 25 декабря в доме на Леонхардштрассе в Штутгарте вспыхнул огонь. Жильцы увидели густые клубы дыма и сообщили в экстренные службы.

На тушение пламени отправились 20 пожарных, которым потребовалось пять часов, чтобы полностью ликвидировать открытое горение. Одного из них в результате увезли в больницу с отравлением угарным газом.

Жители дома решили накормить героев приготовленной к празднику едой — шпецле (баварские клецки), красной капустой, жареным мясом и шоколадным муссом. Они накрыли для пожарных стол в отапливаемой комнате и подали им горячие напитки.

«Когда жильцы внезапно преподнесли нам полноценный рождественский ужин, наши сердца наполнились радостью. Такое случается не каждый день», — признался начальник пожарной охраны Даниэль Ананд.

Ранее оренбуржцы собрали деньги и купили подарки самому трудолюбивому дворнику в городе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512305_rnd_3",
    "video_id": "record::64299f30-5bc8-470a-9922-95bccabdbdd2"
}
 
