Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Золотистый ретривер забрался хозяину на голову и воссоздал сцену из «Рататуя»

Блогер приготовил салат с щенком золотого ретривера на голове
laurynbradley3/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер, публикующий контент в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под именем @laurynbradley3, воссоздал сцену из мультфильма «Рататуй» со своим золотистым ретривером. Об этом пишет Yahoo.

Он опубликовал видео, на котором ретривер устроился на плечах хозяина, пока мужчина готовит салат из помидоров. Видео обрывается, когда собака готовится прыгнуть с плеч.

В аналогичной сцене в «Рататуе» крыса Реми сидит на голове шеф-повара и управляет готовкой, дергая человека за волосы.

«Готовить может каждый», — подписал видео блогер фразой из мультфильма.

Клип набрал более 446 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Накануне малазийка случайно повторила сюжет фильма Стивена Спилберга «Терминал» в международном аэропорту Куала-Лумпур (KLIA). Утверждается, что она год проживала в терминале 1 аэропорта в Малайзии.

Ранее джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512185_rnd_8",
    "video_id": "record::aab7de6c-dabb-4e0e-acc7-aae516a0f0eb"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+