Золотистый ретривер забрался хозяину на голову и воссоздал сцену из «Рататуя»

Блогер приготовил салат с щенком золотого ретривера на голове

laurynbradley3/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер, публикующий контент в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под именем @laurynbradley3, воссоздал сцену из мультфильма «Рататуй» со своим золотистым ретривером. Об этом пишет Yahoo.

Он опубликовал видео, на котором ретривер устроился на плечах хозяина, пока мужчина готовит салат из помидоров. Видео обрывается, когда собака готовится прыгнуть с плеч.

В аналогичной сцене в «Рататуе» крыса Реми сидит на голове шеф-повара и управляет готовкой, дергая человека за волосы.

«Готовить может каждый», — подписал видео блогер фразой из мультфильма.

Клип набрал более 446 тысяч лайков и тысячи комментариев.

