В столице Украины взорвался пассажирский автобус

В Киеве взорвался автобус, обслуживающий один из маршрутов столицы Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в автобусе не было пассажиров.

Выясняются причины случившегося.

25 декабря неизвестные взорвали автомобиль депутата в Черкасской области Украины. Целью стала машина члена Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука. Депутат рассказал, что взрыв произошел, когда он начал движение. Мужчина успел покинуть транспортное средство и не пострадал. Машина сгорела.

20 октября в Киеве взорвался легковой автомобиль. У транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло, а также была повреждена передняя часть. Информация о том, кто является владельцем машины, не поступала.

Ранее в Киеве подожгли пять автомобилей военнослужащих.