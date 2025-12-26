Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В столице Украины взорвался пассажирский автобус

В Киеве произошел взрыв в пассажирском автобусе
Национальная полиция Украины

В Киеве взорвался автобус, обслуживающий один из маршрутов столицы Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в автобусе не было пассажиров.

Выясняются причины случившегося.

25 декабря неизвестные взорвали автомобиль депутата в Черкасской области Украины. Целью стала машина члена Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука. Депутат рассказал, что взрыв произошел, когда он начал движение. Мужчина успел покинуть транспортное средство и не пострадал. Машина сгорела.

20 октября в Киеве взорвался легковой автомобиль. У транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло, а также была повреждена передняя часть. Информация о том, кто является владельцем машины, не поступала.

Ранее в Киеве подожгли пять автомобилей военнослужащих.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512263_rnd_1",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+