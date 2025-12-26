Размер шрифта
«Предстоит генеральная битва». ВСУ стягивают войска к ключевым городам Донбасса

Кимаковский: ВСУ стягивают силы к Краматорску, Дружковке и Славянску
Evgeniy Maloletka/AP

ВСУ стягивают силы к ключевым узлам обороны в Донбассе — Краматорску, Дружковке и Славянску, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. На эти направления перебрасываются крупные десантно-штурмовые подразделения на американской технике. Российские войска, после взятия под контроль Северска, продвигаются в направлении этих городов. Военные эксперты прогнозируют, что в январе за эти опорные пункты может развернуться генеральное сражение.

Вооруженные силы Украины стягивают подразделения к ключевым городам Донбасса: Краматорску, Дружковке и Славянску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба — Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы», — сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что на этих направлениях ВСУ оборудуют укрепления и готовят линию обороны.

По его словам, в ход пойдут боеспособные соединения, группы спецподразделений и даже наемники из Колумбии.

Десант на технике США

Портал «Военное обозрение» сообщил, что на Славянско-Краматорское направление перебрасываются крупные силы десантно-штурмовых подразделений на американской военной технике.

Появившиеся в соцсетях фотографии направляющихся туда подразделений ВСУ свидетельствуют, что большинство из них укомплектованы бронетранспортерами M1126 Stryker производства США. «Военное обозрение» пишет, что они состоят на вооружении 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

По данным портала, 80-я ДШБ участвовала еще в боевых действиях в Курской области, где понесла серьезные потери и была выведена на доукомплектование.

На данный момент российские военные после взятия под контроль Северска продвигаются в направлении Славянска и Краматорска.

«Военное обозрение» отмечает, что продвижение российских войск может ускориться после взятия под контроль города Константиновки в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои.

В свою очередь, украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил изданию «Страна.ua» о сложной ситуации для ВСУ на Константиновском направлении. По его словам на направлении южнее и юго-восточнее Константиновки, российские военные вышли на линию Ступочки – Предтечино.

При этом военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке 24 декабря заявил, что Предтечино уже занято подразделениями ВС России.

Кроме того, российским войскам удалось занять несколько господствующих высот к юго-востоку от города и малыми штурмовыми группами зайти на юго-восточную окраину Константиновки, сообщает «Страна.ua».

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, в январе за ключевые города Донбасса может состояться генеральное сражение.

«Это может быть долго, потому что все зависит, во-первых, от количества личного состава, который туда перебрасывает Украина, и, во-вторых, от количества и качества боевой техники. В общем, предстоит генеральная битва на этом направлении в ходе СВО», — заявил Баранец.

Что ждет ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения к ключевым городам Донбасса в преддверии визита Владимира Зеленского в США.

«Зеленский всегда так делает: он планирует крупные наступления и устраивает массовые атаки дронов на Россию перед важными встречами. Так что я вполне допускаю, что стягивание ВСУ к трем ключевым городам Донбасса может быть связано со скорой поездкой Зеленского во Флориду», — приводит его слова News.ru. 

Колесник добавил, что таким образом Зеленский постарается повлиять на позицию президента США Дональда Трампа, «апеллируя мнимыми успехами на фронте».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что ВСУ не смогут удержать Краматорск, Дружковку и Славянск.

«Учитывая, что ВСУ стягивают самые боеспособные части к Краматорску, Дружковке и Славянску, можно сделать вывод, что командование в Киеве боится потерять эти важные опорные пункты, а потому будут проводиться дополнительные оборонительные мероприятия. Также я не исключаю, что, укрепив эти города, ВСУ попытаются оттуда нанести удар по российским позициям, чтобы отбить те населенные пункты, которые находятся под контролем России», — пояснил депутат.

Швыткин добавил, что у ВСУ недостаточно средств для восполнения резервов, которые направляются на передовую.

«Учитывая сломленный моральный дух украинской армии, российское успешное наступление на всех направлениях, я уверен, что достичь каких-либо успехов ВСУ не смогут. Российские подразделения готовы к отражению любого натиска противника, а потому удержать три ключевых города Донбасса Киев все равно не сможет», — заключил Швыткин.

