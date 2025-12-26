В Индии подрались две группы исполнителей рождественских гимнов

Две группы исполнителей рождественских гимнов в Алаппуже, штат Керала (Индия). Об этом сообщает Times of India.
По словам очевидцев, во время празднования католического Рождества певцы подрались, и несколько людей получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Среди них есть женщины и дети.
В полиции сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницы для прохождения лечения. Ведется расследование инцидента.
Накануне семья из провинции Илокос-Сур на Филиппинах, потерявшая почти все имущество в результате сильного пожара накануне Рождества, рассказала, что в огне уцелела только Библия.
Ранее в Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели.