В Индии подрались две группы исполнителей рождественских гимнов

В Индии дети и женщины получили травмы во время драки рождественских певцов

Две группы исполнителей рождественских гимнов в Алаппуже, штат Керала (Индия). Об этом сообщает Times of India.

По словам очевидцев, во время празднования католического Рождества певцы подрались, и несколько людей получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Среди них есть женщины и дети.

В полиции сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницы для прохождения лечения. Ведется расследование инцидента.

Накануне семья из провинции Илокос-Сур на Филиппинах, потерявшая почти все имущество в результате сильного пожара накануне Рождества, рассказала, что в огне уцелела только Библия.

Ранее в Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели.