Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Индии подрались две группы исполнителей рождественских гимнов

В Индии дети и женщины получили травмы во время драки рождественских певцов
ParthaKar49/Shutterstock/FOTODOM

Две группы исполнителей рождественских гимнов в Алаппуже, штат Керала (Индия). Об этом сообщает Times of India.

По словам очевидцев, во время празднования католического Рождества певцы подрались, и несколько людей получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Среди них есть женщины и дети.

В полиции сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницы для прохождения лечения. Ведется расследование инцидента.

Накануне семья из провинции Илокос-Сур на Филиппинах, потерявшая почти все имущество в результате сильного пожара накануне Рождества, рассказала, что в огне уцелела только Библия.

Ранее в Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512215_rnd_2",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+