В Швейцарии открыли горячую линию для жалоб на бобров

В швейцарском кантоне Цюрих запустили горячую линию для жалоб на бобров. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщается, зимой грызуны активно строят и ремонтируют плотины, что приводит к наводнениям и провалам на дорогах. Также страдают леса и сады местных жителей.

Швейцария ежегодно выделяет 1 млн франков (более 100 млн рублей — прим. ред.) на компенсации пострадавшим из-за бобриной деятельности.

Теперь же они смогут лично поговорить с экологами и биологами, которые оценят ущерб или дадут советы по защите территории от животных. По данным СМИ, в день на линию звонят около десяти человек, которых часто приходится успокаивать и консультировать насчет положенных выплат.

Тем временем популяция бобров в стране только растет. В 2008 году в регионе насчитывалось 1,6 тыс. особей, а в 2022 году — уже 4,9 тыс.

