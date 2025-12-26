Ликвидирован один из старейших активов основателя ЧВК «Вагнер»

Актив основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина «Комбинат питания» ликвидирован. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Созданный в 2009 году «Комбинат питания» объединял фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производственные площадки располагались в Санкт-Петербурге, в Янино во Всеволожском районе Ленинградской области, а также в Новой Москве.

По данным СМИ, в 2024 году комбинат питания в Янино вошел в состав RBE Group Андрея Шокина, а производство в селе Кленово Московской области весной 2025 года перешло под контроль группы компаний «Киевская площадь», принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Как писала «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.ru, Пригожин в разное время был учредителем по меньшей мере 27 организаций, а руководителем — в 10. Основные организации, учредителем которых глава ЧВК числился вплоть до 2024 года, — ООО «Ритм», ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», ООО «Конкорд М», ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Аурум». Во всех пяти компаниях доля Пригожина перешла в порядке наследования к старшему сыну бизнесмена Павлу.

Ранее бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив.